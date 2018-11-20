Bakırköy'de Çocuk Masası İle Biz Haklarımızı Öğrendik, Ya Diğer Çocuklar!

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çocuk Hakları Derneği ve Çocuk Masası BaşkanıEbrize Çeltikçi, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı eğitim değerlendirme toplantısı Bakırköy Titanic Otel'de gerçekleşti.

Eğitim uzmanları tarafından okullarında verilen eğitimlerde haklarını çok iyi öğrendiklerini, ihmal ve istismarlardan korunmak için neler yapmaları gerektiğini bildiklerini, başlarına bir vaka geldiği zaman nereye başvuracaklarını öğrendiklerini belirten çocuklar," Biz haklarımızı çok iyi biliyoruz. Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu örnek projenin tüm Türkiye'de uygulanmasını istiyoruz. Açıkçası, Türkiye'nin pek çok köşesindeki akranlarımız için endişe ediyoruz" dediler.

Eğitim değerlendirme toplantısında bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Avrupa Konseyi tarafından çocuk masası çalışmasının yakından takip edildiğini ifade ederek şunları söyledi: "Geçtiğimiz aylarda benim de üyesi bulunduğum Avrupa Konseyi Yerel Parlamentosu, çocuk masası çalışmasıyla Bakırköy Belediyesi'ni 'Çocuk Dostu Belediye' seçti. Biz Bakırköy Belediyesi olarak çocuk masası çalışmasının tüm Türkiye'de uygulanmasını arzu ediyoruz ve ilgilenen tüm kurumlarla da işbirliği yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. Tüm çocuklarımıza aile şiddet, suiistimal, akran zorbalığı, istismardan uzak bir yaşam diliyorum."

Toplantının sonunda; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çocuk Hakları Zirvesi Derneği ve Çocuk Masası Başkanı Ebrize Çeltikçi ve çocuklar, diğer misafirlerin de katılımıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için pasta kestiler.