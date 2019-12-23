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Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı

Bakırköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

23.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:52 Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı
'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy'de geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Berhan Tamalan, tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın şüphelisi B.Ç. hakkında yaralı Tamalan'ın hayati tehlikesi olduğu için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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