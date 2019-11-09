BAKIRKÖY'DE DAVULLU ZURNALI "SAHA" PROTESTOSU

Bakırköy'de Zuharatbaba top sahasının belediye tarafından otopark yapılması kararına karşı çıkan mahalle sakinleri protesto gösterisi düzenledi.

Zuharatbaba Mahallesi'nde bulunan Zuharatbaba top sahası olarak bilinen yeşil alanın Bakırköy Belediyesi tarafından yeraltı otoparkı ve ticari alan yapılması kararı alındı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri alanın top sahası ve deprem toplanma alanı olarak kalması talebiyle eylem yaptı. Top sahasında toplanan çok sayıda çok sayıda mahalle sakininin katıldığı davullu zurnalı eylemde, tepkilerini dile getiren sloganlar attı. " Deprem Toplanma Alanı Otopark Olamaz" yazılı pankart açan mahalle sakinleri burada kısa bir basın açıklaması da yaptı. Alanın kent belleğinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ümran Serhan, "Eylül ayı belediye meclisi toplantısında alınan kararla Bakırköy Belediye başkanına 29 yıllığına yetki verildi. Altı 4 kat otopark, üstü ticari alanlar ve özel spor alanları yapılması karar verildi. Yani burası tamamen özelleştirilmiş oluyor. Bir kamu malı olmaktan çıkıyor" dedi.

Serhan, "Çocukluğumuz burada geçti, anılarımız var. Anılarımızı geçtik burası depremde sığındığımız bir alan. Deprem olunca 100'lerce kişi geliyor burada sığınıyordu. Burası deprem toplanma alanı listesine de alınmadı. Burası neden alınmadığını şimdi anlıyoruz. Mahalleli olarak biz burada imza topladık. Bu alanın deprem toplanma alanı listesine girmesini istiyoruz. Spor alanı olarak ve kamu alanı olarak kalmasını istiyoruz. Bunun için toplandık" diye konuştu.

Davul ve zurnaların çalınıp halaylarında çekildiği eylem yapılan açıklamaların ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Halaylardan görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Davul ve zurnalardan görüntü

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Basın açıklaması ve röportajlar

-İmza toplanması

- İstanbul