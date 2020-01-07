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Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

07.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:11 Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz kararını değerlendiren bir üst mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması sebebiyle savcılığın itirazını reddetti.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, dün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatlar Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin büyük oranda toplandığını, sanığın sabit ikametgahta olduğu için kaçma şüphesi olmadığını ve tutuklanmadan beklenen faydanın sağlandığını gerekçe göstererek savcılığın ve şikayetçi avukatların tahliye kararına olan itirazlarını reddetti.

 


- İstanbul

Görkem Sertaç Göçmen, Başsavcı, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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