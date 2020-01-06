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BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1)

BAKIRKÖY'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:14 BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1)

 BAKIRKÖY'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi

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Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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