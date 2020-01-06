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Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Bakırköy'de annesi hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen; kız arkadaşını sokak ortasında darp ettiği, tepki gösteren vatandaşların üzerine de araç sürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

06.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:03

'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.

32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Göçmen hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

ANNESİ AVUKATLIĞINI YAPMAK İÇİN HAKİMLİKTEN İSTİFA ETMİŞTİ

Anne Aynur Göçmen, hakimlik görevinden istifa ederek oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.

Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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