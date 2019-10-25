Haberler » Güncel » Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

25.10.2019 05:18Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı
Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eski Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 SBC 42 plakalı tekstil ürünü yüklü tırın üzerindeki konteyner, tren üst geçidinin altına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kurtarıcı araçlar yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Rahmi Yılmaz, Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:50 Yemen'de Güney Geçiş Konseyi ile anlaşmaya doğru
05:48 Pentagon'dan Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık
05:24 Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı
05:18 Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı
05:16 Cumhuriyetçi senatörlerden azil soruşturmasına kınama
05:00 Şili'deki zam protestoları nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı
04:38 Tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı
25.10.2019 06:08:07