BAKIRKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU BÖYLE DEVRİLDİ

BAKIRKÖY'de hafriyat kamyonu yolun çökmesiyle devrildi.

02.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:16
BAKIRKÖY'de hafriyat kamyonu yolun çökmesiyle devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi, Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde alt yapı çalışması sırasında kazı yapılan alan hafriyat kamyonu geçtiği sırada çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kamyonun içindeki sürücünün yardımına çalışmalara katılan diğer işçiler koştu. Hafif şekilde yaralanan ve işçilerin yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonun yakıt deposunun delinirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. BAKIRKÖY’DE HAFRİYAT KAMYONU BÖYLE DEVRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: 3. Sayfa, Güncel, Haber
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