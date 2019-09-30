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Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı.

30.09.2019 17:31Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı
İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı. Hasarlı hastane binası havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından bir çok kamu binası okul ve hastanede incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Mazhar Osman, İstanbul, Bakırköy, Güncel

Kaynak: İHA

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