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Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı Boşaltılan bina drone ile görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr.

30.09.2019 18:10
Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı
Boşaltılan bina drone ile görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı. Hasarlı hastane binası havadan görüntülendi.
İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından bir çok kamu binası okul ve hastanede incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.
Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

İstanbul, Bakırköy, Genel

Kaynak: İHA

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