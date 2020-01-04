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BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmayan hastaya bakmadığı için doktoru darp eden şüpheli yakalandı.

04.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:22 BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmayan hastaya bakmadığı için doktoru darp eden şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 11.05'te Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda bulunan Genel Cerrahi bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre asistan doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, Y. isimli şüpheli, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen Fırat Y. doktoru darp etti. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı.

Şüpheli ise hastaneden ayrıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Fırat Y. gece saat 03.00 sıralarında avukatıyla birlikte karakola gelerek, teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera 

-Doktorun hastaya doğru yürümesi

-Hastanın doktora kafa atması

AKTÜEL

Kavganın yaşandığı D blok

Bakırköy hastanesinin dışından görüntü

Genel ve detay görüntüler

 



Sadi Konuk, Bakırköy, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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