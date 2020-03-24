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Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu

Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

24.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:58
Bakırköy 'de hastanede korona virüs test kuyruğu
İSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy'de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bakırköy’de hastanede korona virüs test kuyruğu

Kaynak: İHA

Etiketler : Sadi Konuk, Bakırköy, Genel

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Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu

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