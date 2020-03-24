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Bakırköy'de hastanede test kuyruğu

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

24.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:20
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy'de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
(İHA) Bakırköy’de hastanede test kuyruğu

Kaynak: İHA

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Bakırköy'de hastanede test kuyruğu
Etiketler : Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

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