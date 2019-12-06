Haberler » Güncel » Bakırköy'de ilginç kaza - Haber

Bakırköy'de ilginç kaza

BAKIRKÖY'de Aksu Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

06.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:55Bakırköy'de ilginç kaza
BAKIRKÖY'de Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil,  aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Mahallesi Aksu Caddesi Sahil yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BGK 075 plakalı otomobil ile giden sürücünün önüne yol kenarında bulunan otoparktan bir anda 34 LM 4745 plakalı lüks araç çıktı. Önüne çıkan araçtan kaçamayan 34 BGK 075 plakalı otomobilin sürücüsü lüks aracın üzerine çıkarak durabildi.  Kaza sonrası caddede trafik akışı tek şeride düştüğü için araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller de ilginç görüntü oluşturdu. Kaza tutanaklarının tutulmasının ardından olay yerine gelen çekici lüks aracın üzerine çıkarak durabilen 34 BGK 075 plakalı otomobili bulunduğu yerden kaldırdı. Otomobilin çekilmesi sırasında ise yol tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


- İstanbul

Osmaniye, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 Afad başkanı güllüoğlu dağcılar hava koşullarına dikkat etmeli - Haber
12:46 Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haber
12:46 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı... - Haber
12:46 Doğal sit alanı ilan edilen "Kırmızı periler diyarı" turistleri cezbedecek - Haber
12:46 Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:49:02