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Bakırköy'de ilginç kaza

Bakırköy Aksu Caddesi'nde giden otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

06.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:03
Caddesi'nde giden otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi Sahil yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BGK 075 plakalı otomobil ile giden sürücünün önüne yol kenarında bulunan otoparktan bir anda 34 LM 4745 plakalı lüks araç çıktı. Önüne çıkan araçtan kaçamayan 34 BGK 075 plakalı otomobilin sürücüsü lüks aracın üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonrası Aksu Caddesi'nde trafik akışı tek şeride düştüğü için araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller de ilginç görüntü oluşturdu. Kaza tutanaklarının tutulmasının ardından olay yerine gelen çekici lüks aracın üzerine çıkarak durabilen 34 BGK 075 plakalı otomobili bulunduğu yerden kaldırdı. Otomobilin çekilmesi sırasında ise yol tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Bakırköy'de ilginç kaza

Bakırköy, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA


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