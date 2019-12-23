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İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:50

Basınköy Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki araçta bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine verdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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