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Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

16.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:36Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı
'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Bakırköy'de 12 'ta gürültü nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir apartmanda yaşanan darp olayına ilişkin basına yansıyan görüntüler incelendi.
İncelemenin ardından, olaya karıştığı gerekçesiyle baba ve 2 oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınması sonrasında tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Bakırköy, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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