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Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:05Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı
'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy'de 12 günü Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmış, mesaja sinirlenen alt komşusu 2 oğlu ile birlikte yukarı çıkarak Karaduman'ı darp etmişti. Kavgaya ilişkin görüntülere ulaşılarak incelenmesi ve dosyaya eklenmesi üzerine komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu savcılık talimatıyla dün gözaltına alınmıştı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Bakırköy, İskender, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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