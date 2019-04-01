Bakırköy'de, Köprünün Altına Çarpan Tır Devrildi

Bakırköy
'de, köprünün altına çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay
Caddesi'nden Atatürk Havalimanı
istikametine giden Ali Basut
yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı tırın dorsesi, Yeşilyurt
mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, bu sırada yanında geçen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ali Basut, olay yerine gelen ambulansla, Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Atatürk Havalimanı, Ali Basut, Bakırköy, Güncel
Kaynak: AA