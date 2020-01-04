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Bakırköy'de korkutan yangın: Ahşap bina alev alev yandı

Bakırköy'de iki katlı bir ahşap bina alev alev yandı.

04.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:26 Bakırköy'de korkutan yangın: Ahşap bina alev alev yandı
'de iki katlı bir ahşap bina alev alev yandı. Yangının sıçradığı yan binadaki genç kız, panikle kedisini de alarak sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi Reyhan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bina saat 19.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binadan dumanların çıktığını gören bazı vatandaşlar yangına müdahale etmek isterken, bazıları ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ahşap binadaki yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sararken, yanında bulunan başka bir binaya da sirayet etti. Yanan ahşap binanın yanındaki binada oturan genç kız, kedisini de alarak panikle kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinden vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında ahşap binanın tavan bölgesinde yıkılmaların olduğu görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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