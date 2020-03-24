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Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.

24.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:41
Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Türkiye'de son olarak 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen salgında birçok vatandaşta virüs şüphesiyle hastanelere koştu. Son olarak Bakırköy'de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Havadan çekilen görüntülerde hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta vatandaşları test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

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