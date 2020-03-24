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Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi

Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi Bakırköy Dr. Sadi Konum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testi kuyruğu Bakırköy Dr.

24.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:16
Bakırköy 'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi
Bakırköy Dr. Sadi Konum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testi kuyruğu
İSTANBUL - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.Türkiye'de son olarak 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen salgında birçok vatandaşta virüs şüphesiyle hastanelere koştu. Son olarak Bakırköy'de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Havadan çekilen görüntülerde hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta vatandaşları test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü. Bakırköy’de ’korona’ testi kuyruğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi
Etiketler : Bakırköy, Genel

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