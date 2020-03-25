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Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu bugün daha da uzadı

BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.

25.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:58
Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu bugün daha da uzadı
BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.

Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.

Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.

Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.


- Okur
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel

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