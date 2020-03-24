BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİNE GELDİLER, MESAFE KURALINA UYMADILAR
BAKIRKÖY'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
24.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
BAKIRKÖY'de koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Görüntü Dökümü:------------------------Hastane bahçesinde test kuyruğuna giren vatandaşlar
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
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Kaynak: DHA