BAKIRKÖY'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri mahkemede, "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" ile "Polise mukavemet" suçundan tutuklandı.

20.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:06
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri mahkemede, "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" ile "Polise mukavemet" suçundan tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir kafede kumar oynatıldığına dair ihbar yapılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı operasyonda kumar oynatıldığı iddia edilen kafeye baskın yapıldı. Baskında kafede bulunan 6 kişi, polise direndi. Destek ekiplerin de gelmesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrasında kafede arama yapan polis ekipleri kafenin 3'üncü katının kapısının kilitli olduğu görüldü. Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla 3'üncü kata giren polis ekipleri, 16 kişinin kumar oynadığını belirledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesilirken gözaltına alınan 6 kişi ise Yeşilköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. BAKIRKÖY’DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Güncel, Haber

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