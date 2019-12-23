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Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması

Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yaşı küçük şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

23.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:56 Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması
'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yaşı küçük şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli B.Ç. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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