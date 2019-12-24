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Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması

Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

24.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:02 Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması
'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin, tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ç, tutuklanması istemiyle nöbetçe hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli B.Ç, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

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