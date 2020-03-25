Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.

25.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:37
Bakırköy'de otomobil önündeki minibüse çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.  Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat  dün saat 17.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ç., 34 ZKT 36 plakalı otomobiliyle, viraja hızlı girince yerlerin de ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 BVS 722 plakalı minibüse çarptı. Kazada savrulan otomobil kaldırıma çıktı, tel örgülere vurarak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Burhan Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Burhan Ç.,Cem G. ve Sezgin S. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Burhan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Kennedy Caddesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:10: Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar - Haber 11:10: Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor - Haber 11:10: Bursa'da 'FETÖ Borsası' davası sanıkları için savcı mütalaa verdi - Haber 11:10: Bakan Varank, KOBİ'lere koronavirüs destek paketini açıkladı - Haber 11:10: Yozgat'taki firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin tek kullanımlık maske üretiyor - Haber 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 10:04: "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz - Haberler 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber