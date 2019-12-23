Bakırköy'de otomobilin çarptığı servis midibüsü devrildi: 4 yaralı

BAKIRKÖY'de hatalı manevra yaptığı öne sürülen servis midibüsüne arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 saatlerinde Atatürk Havalimanı Caddesi'nde havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 LSY 591 servis midibüsü havalimanı ile sahil yolu ayrımında ters yönden dönmek için manevra yaparken arkadan gelen bir otomobil servis midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından Basın Ekspres Caddesi'nden Sahil Yolu ve Atatürk Havalimanı istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan servis midibüsü olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

- İstanbul