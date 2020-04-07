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BAKIRKÖY'DE PAZARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAKoronavirüs sebebiyle en sıkı tedbirlerin alındığı yerlerden biri de semt pazarları. Zabıta ekipleri tarafından pazarcılar maske ve eldiven konusunda sürekli uyarılıyor.

07.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:38
BAKIRKÖY'DE PAZARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüs sebebiyle en sıkı tedbirlerin alındığı yerlerden biri de semt pazarları. Zabıta ekipleri tarafından pazarcılar maske ve eldiven konusunda sürekli uyarılıyor. Vatandaşların çoğu maske ve eldiven takıyor ancak sosyal mesafe kuralına uyulmuyor.

Bakırköy Osmaniye Salı Pazarı bugün kuruldu. Bakırköy zabıta ekipleri giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde yapıyor. Pazar içerisinde yoğunluk olduğu zaman yeni gelen müşteriler kapıda pazar girişinde bekletiliyor. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler pazara alınmıyor. Pazar girişinde ise dezenfektanlar bulunuyor. Vatandaşlar pazarlarda maske takılması zorunluluğuna uyuyor ancak sosyal mesafe korunmadan alışveriş yapılmaya devam ediyor. Özellikle yakınları ile alışverişe gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi gözetmeden alışveriş yapmaya devam ediyor. Kimi vatandaşlar yasak olmasına rağmen tezgahtan sebze ve meyve seçmeye devam ediyor. Öte yandan, kimi pazarcı da tek kullanımlık eldivenleri ve maskeleri uzun süre kullanıyor. Yırtık eldiven ve maskelerle satış yapmaya devam eden pazarcılar da kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Zabıta denetimleri

-Giriş ve çıkışta bekletilen vatandaşlar

-Sosyal mesafeye uymayanlar

-Pazardan detaylar

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bakırköy, Zabıta, DHA, Güncel
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