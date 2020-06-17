BAKIRKÖY'DE POLİS EKİPLERİNDEN 'YENİ NORMAL' DENETİMİ

BAKIRKÖY Meydanı ve çevresinde polis ekipleri tarafından 'yeni normal' denetimi yapıldı.

17.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:05
BAKIRKÖY Meydanı ve çevresinde polis ekipleri tarafından 'yeni normal' denetimi yapıldı. Vatandaşlar ve işletmeciler kurallara uymaları yönünde uyarıldı.
Bakırköy Meydanı ve çevresinde bulunan yayalara açık caddeler, işyerleri, restoranlar ve kafeler Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler, restoranlara gelerek masaların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını kontrol etti. Meydanda bulunan ekipler ise vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
İşletmeci Mustafa Ali Güner, "Bütün önlemlerimizi aldık en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız. Sosyal mesafeye uyuyoruz. Her gün dezenfekte ediyoruz. Her müşteri kalktıktan sonra temizliyoruz." diye konuştu. BAKIRKÖY’DE POLİS EKİPLERİNDEN ’YENİ NORMAL’ DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla’nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Haber
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Haberler››Güncel››BAKIRKÖY'DE POLİS EKİPLERİNDEN 'YENİ NORMAL' DENETİMİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Çarşamba'daki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 19:10: Kasapoğlu: "Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanması noktasına gönlümüz razı olmadı" - Haber 19:05: 4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 19:05: Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Haber 19:01: Samsun'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon - Haber 18:42: Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti - Haber 18:00: İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu - Haber 16:46: Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor - Spor 15:26: Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler