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Bakırköy'de, polislerden sokakta yaşayan hayvanlar için mama dağıtımı

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem almaya devam ederken, sokakta yaşayan can dostları da unutmadı.

26.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:42
Bakırköy'de, polislerden sokakta yaşayan hayvanlar için mama dağıtımı
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem almaya devam ederken, sokakta yaşayan can dostları da unutmadı.
Kapanan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanları için ilçede mama dağıtan polislere Ankara, İzmir, Sakarya emniyet müdürlüklerinden de mama desteği geldi.
Vatandaşlardan gelen destek ve olumlu tepkilerden mutlu olduklarını belirten polisler, "Bu kötü günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği sokak hayvanları için ekip arkadaşlarımız ile aramızda mama toplamaya karar verdik. İlçemizde bulunan çeşitli alanlara mama bırakarak bu zor süreçte sevimli dostlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Tüm vatandaşlarımız sağlıkları için evlerinde kalsın, bizler onlar için görevimizin başında 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bakırköy, Güncel

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