Haberler » 3. Sayfa » Bakırköy'de servis midibüsü devrildi: 3 yaralı - Haberler

Bakırköy'de servis midibüsü devrildi: 3 yaralı

Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde ters yönden dönmek isteyen servis midibüsüne arkadan gelen bir araç çarptı.

23.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:13 Bakırköy'de servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
Atatürk Havalimanı Caddesi'nde ters yönden dönmek isteyen servis midibüsüne arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen servis midibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LSY 591 servis midibüsü ters yönden dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil, servis midibüsüne çarparken kazanın şiddetiyle servis minibüsü bir anda devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza sonrasında yolda trafik meydana gelirken yan yatan servis midibüsü olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatin ardından bulunduğu yerden kaldırabildi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:26   Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:25   Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
10:24   Hindistan'da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı - Haberler
10:12   Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
09:39   Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Haberler
09:22   Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
09:19   Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı - Haberler
23.12.2019 10:38:52