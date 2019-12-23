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Bakırköy'de servis midibüsü devrildi: 3 yaralı

Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde ters yönden dönmek isteyen servis midibüsüne arkadan gelen bir araç çarptı.

23.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:15 Bakırköy'de servis midibüsü devrildi: 3 yaralı
Atatürk Havalimanı Caddesi'nde ters yönden dönmek isteyen servis midibüsüne arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen servis midibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LSY 591 servis midibüsü ters yönden dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil, servis midibüsüne çarparken kazanın şiddetiyle servis minibüsü bir anda devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza sonrasında yolda trafik meydana gelirken yan yatan servis midibüsü olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatin ardından bulunduğu yerden kaldırabildi.
(Volkan Kayalar/İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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