BAKIRKÖY'DE SIVA YAPAN İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

Bakırköy 'de 6 katlı inşaatta dış cephede hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sıva yapan işçi iskeleden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 10.00 sıralarında Bakırköy, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki 6 katlı inşaatta hiçbir güvenlik önlemi almadan binanın dış cephesinde sıva yapan işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Olayı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına gelen sağlık ekipleri kimliği henüz öğrenilemeyen işçiyi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İşçinin sedyeyle taşınması

-İşçinin ambulansa kaldırılması

-Kazanın yaşandığı bina

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul