Bakırköy'de sporcu fabrikası

Bakırköy Belediyesi'nin her yıl yaz ve kış spor okullarıyla yaklaşık 10 bin sporcuya ücretsiz hizmet ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu konuşmayı yaptı:

" Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Bakırköy'de zeki, çevik ve aynı zamanda güzel ahlaklı sporcular yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Sporun; sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından önemini biliyoruz. Ve bu yüzden belediye olarak elimizden gelen desteği artırarak devam ettireceğiz. Yaz spor okullarımızda;15 farklı branşta,uzman eğitmen ve antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımızın güvenli, eğitici ve eğlenceli, anılarında yer bırakan bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. Ayrıca; G. Saray, İstanbulspor, Cedi Osman Basketbol Okulları, Ataspor, Niyazi Mete Spor ve Bakırköy Yıldırımspor Kulüplerine de sağladıkları antrenör katkıları için teşekkür ediyoruz. Kendileri bizlere katkı sağlamalarının yanı sıra yetenekli çocuklarımızı altyapılarına da seçecekler. Yaz spor okulundan yetişen bir çocuğumuzu milli forma altında Bakırköy'ü, Türkiye'yi temsil ederken görmek en büyük dileğimizdir."