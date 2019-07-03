03.07.2019 08:24
Haberler» Güncel» Haber

Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı istikametinde seyreden Ahmet S. idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ile annesi Serpil S. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ahmet S. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Serpil S. ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA
Bakırköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:07   ODTÜ'lü Japon Ülkücü Türk milliyetçiliğinin evrensel gücüne inanıyor
10:06   Miami değil Adana
10:06   DHA YURT BÜLTENİ - 4
10:05   - Japonya'da Şiddetli Yağış: 1 Ölü- Binlerce Kişiye Tahliye Emri Verildi
10:04   - İsrail'de Etiyopyalı Gencin Öldürülmesi Sonrası Protestolar Sürüyor
10:04   İSTANBUL- EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR EDEN İŞADAMI TURGAY CANTAŞ VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
10:04   İZMİR Mozaik sanatına yeni bir yorum katıyor