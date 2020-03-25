Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Bakırköy'de kayganlaşan yolda hızını alamayan araç ilk önce öndeki araca ardında da kaldırıma çıkarak tel örgülere çarparak durdu.

25.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:15
Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı
Bakırköy 'de kayganlaşan yolda hızını alamayan araç ilk önce öndeki araca ardında da kaldırıma çıkarak tel örgülere çarparak durdu. Kaza da 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti sahil yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZKT 36 plakalı araç sürücüsü Burhan Çelik kaygan yolda ilerlerken hızını alamayarak, önce öndeki 34 BYS 722 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra yaya kaldırımına çıkarak tel örgülere çarptı. Araçta bulunan Cem Gülen ve Sezgin Sarıyar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Sürücü Burhaç Çelik ise aracın ön koltuğunda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süren çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı. Durumu ağır olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırılırken araçta yaralanan diğer 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası büyük maddi hasar aldı. Araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Bakırköy, Sabah, Araç, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:34: watchOS 6.2 Yayınlandı! EKG Özelliği Kullanıma Açıldı - Haberler 09:32: Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı - Haberler 09:30: Eczanelerde korona tedbiri - Haberler 09:27: (Özel) Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler 09:25: Islak zeminde kontrolden çıkan araç hurdaya döndü: 3 yaralı - Haberler 09:18: Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı - Haberler 08:27: İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu - Haberler 08:05: Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 08:05: Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler 07:34: İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı