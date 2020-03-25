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Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Bakırköy'de kayganlaşan yolda hızını alamayan araç ilk önce öndeki araca ardında da kaldırıma çıkarak tel örgülere çarparak durdu.

25.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:32
Bakırköy 'de kayganlaşan yolda hızını alamayan araç ilk önce öndeki araca ardında da kaldırıma çıkarak tel örgülere çarparak durdu. Kaza da 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti sahil yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZKT 36 plakalı araç sürücüsü Burhan Çelik kaygan yolda ilerlerken hızını alamayarak, önce öndeki 34 BYS 722 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra yaya kaldırımına çıkarak tel örgülere çarptı. Araçta bulunan Cem Gülen ve Sezgin Sarıyar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Sürücü Burhaç Çelik ise aracın ön koltuğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süren çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı. Durumu ağır olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırılırken araçta yaralanan diğer 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası büyük maddi hasar aldı. Araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi.
(Armağan Yılmaz/İHA) Bakırköy’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Bakırköy, Sabah, Araç, Güncel

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Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

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