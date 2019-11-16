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Bakırköy'de tuvalette bir kişinin cesedi bulundu

BAKIRKÖY'de metro istasyonunun yanında bulunan tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.

16.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:33
BAKIRKÖY'de metro istasyonunun yanında bulunan tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.
Olay saat 09.30 sıralarında Ataköy- metro istasyonunun yanında bulunan tuvaletlerde meydana geldi. Tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü. Olay yedine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Bakırköy'de tuvalette bir kişinin cesedi bulundu

Yenibosna, Ataköy, Güncel

Kaynak: DHA


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