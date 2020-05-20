BAKIRKÖY'DE VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ

KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

20.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:30
KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
Gece 00.00 itibariyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından trafikte olduğu gibi meydanlarda da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yaklaşan Ramazan bayramı öncesi alışveriş yapmak için gelince Bakırköy Cumhuriyet Meydanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların maske takmadığını da görüldü. BAKIRKÖY’DE VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy, Güncel, Haber

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