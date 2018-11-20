Bakırköy'de Yol Çöktü, Öğrenci Servisi Mahsur Kaldı

Bakırköy'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında asfaltta çökme meydana geldi. Okul servisinin bir lastiği çöken yola girerken, kimsenin yaralanmadığı olayda caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.
YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servisi seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.
EKİP SEVK EDİLDİ
Çökme nedeniyle okul servisinin sol arka tekerleği oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Kimsenin yara almadığı olayda, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir servis aracıyla okullarına gönderildi.
SERVİSİN LASTİĞİ ÇUKURUN İÇİNE GİRDİ
Servis sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü aracın arka lastiğinin de oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.