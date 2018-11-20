Bakırköy'de Yolda Çökme

Bakırköy
'de asfaltta çökme meydana geldi. Öğrenci servisinin tekerleği çöken kısma batınca belediye ekipleri olaya müdahale etti. Yeşilköy Mahallesi Halkalı
Caddesi üzerinde içinde öğrencilerin bulunduğu okul taşıtı seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okul taşıtının arka tekerleği çukura girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda yol tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir araçla okula gönderildi.
Okul taşıtının sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü ve aracın arka lastiğinin, oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.
Belediye ekipleri, çöken yola giren servis aracını buradan kaldırdı.
Halkalı,Yeşilköy Mahallesi,Bakırköy