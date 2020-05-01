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BAKIRKÖY'DEKİ 1 MAYIS KUTLAMA ALANI BOŞ KALDI

Kutlama alanı havadan görüntülendiHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.

01.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:34
Kutlama alanı havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Boş kalan kutlama alanı havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İşçi bayramını da kapsayacak şekilde uygulanan kısıtlama nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları bu yıl alanlarda yapılmıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi olan ve işçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip kutlama yaptığı Bakırköy Halk Pazarı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Boş kalan kutlama alanı havadan görüntülendi. BAKIRKÖY’DEKİ 1 MAYIS KUTLAMA ALANI BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bakırköy, 1 Mayıs, Güncel, Haber

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