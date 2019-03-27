Bakırköy'deki Alt Geçide Tır Sıkıştı

Bakırköy
'de alt geçide sıkışan tır, dorsesi kesilerek ve lastiklerinin havası indirilerek çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yahya Hatay
idaresindeki 34 GV 653 plakalı tır, Bahçelievler
istikametine seyir halindeyken Strazburg
Caddesi üzerindeki Ataköy
alt geçidine sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince, dorsesinin bir kısmı kesilen ve lastiklerinin havası indirilen tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Üst geçidin yüksekliği 3 metre 80 santimetre iken aracın yüksekliğinin ise 4 metre olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Yahya Hatay yaptığı açıklamada, limana yük bıraktıktan sonra yoluna devam ederken alt geçitte sıkıştığını söyledi.
Güncel
Kaynak: AA