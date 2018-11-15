Bakırköy'deki Yıkım Sırasında Bir İşçinin Ölmesi

15 Kasım 2018 Perşembe 13:19



15 Kasım 2018 Perşembe 13:19

Bakırköy Spor Vakfı Tesislerinin yıkım çalışmaları sırasında işçi Mustafa Yılmaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin kepçe operatörü ve 3 aracı firma sahibi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri olarak bilinen alanın yıkımına ait kalıntıların kaldırılması çalışmalarının yapıldığı belirtildi.İddianamede, Bakırköy Belediyesi bünyesinde, park ve bahçelerin bakım ve onarım işini üstlenen şirketin alt işvereni bir başka şirketin çalışanı maktul Mustafa Yılmaz'ın tankerden inşaat alanına su sıktığı anlatıldı.Bu sırada sanık Özgür Karaağaç'ın yetkilisi olduğu şirketin kepçe operatörü olan sanık Abdullah Araç'ın kullandığı kepçenin inşaat alanından demir temizlediği yaptığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir demirin kovadan fırlayarak başına düştüğü Mustafa Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.Kepçe operatörü sanık Abdullah Araç, iddianamede yer verilen ifadesinde, şunları kaydetti:"Demirleri temizlerken belediyenin temizlik işçileri tankerden inşaat alanına su sıkmaya başladı. İşçilerin alandan uzaklaşması için uyarıda bulundum. Çalışanlar suyu kapattı. Ancak temizlik işçileri tekrar sulama işlemine başladı. Bu esnada temizlemeye çalıştığım demirlerden bir tanesi kovadan fırlayarak, çalışanlardan birinin üzerine düştü."İddianamede, bilirkişi raporuna değinilerek, sanıklar Abdullah Araç, Özgür Karaağaç, Abdullah Özmeşe ve Rifat Duran hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezası istendi.Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy asliye ceza mahkemesinde başlanacak.Öte yandan Bakırköy Belediyesinin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisiyle ilgili soruşturma dosyasının ayrıldığı belirtildi.