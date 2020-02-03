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Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

İstanbul'da, Bakırköy eski Cumhuriyet Savcısının cinsel suçlarla ilgili dosyalarda "beraat" vaadiyle sanık ve sanık yakınlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Meslektaşlarını da 'yatırım yapacak ucuz arsa bulduğu'nu söyleyerek dolandıran kişi hakkında 'dolandırıcılıktan' soruşturma başlatıldı. Eski savcının bir ay önce İsviçre'ye gittiği belirlendi.

03.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:38

eski Savcısı Tamer C.'nin cinsel saldırı ve taciz dosyalarını dolandırıcılık için kullandığı ortaya çıktı.

CİNSEL SUÇLARLA İLGİLİ DOSYALARDAN BİNLERCE LİRA ALDI

DHA'nın adliyedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, eski savcı Tamer C. cinsel suçlarla ilgili dosyalarda, sanık ve yakınlarına, kendisine para verilmesi karşılığında beraat ettireceğini söyleyerek bu kişilerden yüz birlerce lira para aldı. Ayrıca Tamer C.'nin savcı, katip ve mübaşir olmak üzere adliye çalışan birçok kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Meslektaşlarını da 'yatırım yapılabilecek ucuz arsa bulduğunu' söyleyerek dolandırıcılık yapan Tamer C. hakkında, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

MESLEKTAŞINI 500 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Soruşturmada görevlendirilen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişinin yaptığı incelemede başka bir savcının tanık olarak dinlendiği öğrenildi.Ayrıca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan bir savcının, meslektaşı Tamer C. tarafından 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu belirlendi.

İSVİÇRE'YE GİTMİŞ

Durumun ortaya çıkmasının ardından Bakırköy eski Savcısı Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında, arama çalışması başlatıldı. Çalışmada Tamer C.'nin emeklilik dilekçesi verdiği, yaklaşık bir ay önce de 'ye gittiği belirlendi.

Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında

Cumhuriyet Savcısı, Bakırköy, İsviçre, Güncel

Kaynak: DHA


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