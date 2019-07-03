Bakırköy İlçe Satranç Birincisi: Bahadır Barutçu

"Bakırköy İlçe Birinciliği" satranç turnuvası Bakırköy Belediyesi Ataköylüler Evi'nde yapılan ödül töreniyle son buldu. Bakırköy İlçe Birinciliği Satranç Turnuvasında 2019 yılının Bakırköy Şampiyonu Bahadır Barutçu oldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller verildi.Turnuvaya katılan 70 sporcu arasından Bakırköy'de ikamet eden satranççı Bahadır Barutçu Bakırköy İlçe Birincisi unvanını alırken en yüksek 1986 UKD'li (Ulusal Kuvvet Derecesi) satranç sporcusu Hakan Mete Taştan Final Sıralamasında Turnuva Birincisi oldu. Sporcular ödüllerini TSF Bakırköy İlçe Temsilcisi Nur Şakar'dan aldılar. Tüm spor branşlarına olduğu gibi satranca da desteklerini hep sunan Bakırköy Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkürlerini ileten Nur Şakar, Bakırköy'de satranca olan ilginin her geçen gün artmasından yana mutluluğunu dile getirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine çok büyük etkisi olan satranç sporuna her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek turnuvaya katılan tüm sporcuları kutladı.

Bakırköylü Kerim&Selim Altınok kardeşler de turnuvada mücadele eden satranç severler arasındaydı. Satrançta Türkiye şampiyonlukları bulunan Altınok kardeşler, 1999 yılından beri Görme Engelliler Millî Takım sporcusu olarak ülkemizi birçok defa yurt dışında temsil ettiler. Selim Altınok özel bir karşılaşmada dünya satranç şampiyonu Anatoly Karpov ile berabere kalmıştı. Bakırköylü Sporcular Final Sıralamasında Kerim Altınok 5.olurken Selim Altınok Bakırköy İlçe 3.sü oldu.

"Bakırköy İlçe Birinciliği" satranç turnuvası sıralaması 1.Bahadır Barutçu - 2.Sezgin Serin - 3.Selim Altınok olarak gerçekleşti.