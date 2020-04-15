Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bakırköy Kadın Tutukevi'nden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Bakırköy Kadın Tutukevi'nden kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı.

15.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:21
Bakırköy Kadın Tutukevi'nden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Bakırköy Kadın Tutukevi'nden kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen mahkumların eldiven ve maske yaktıkları görülürken, yakınları ile hasret giderdi.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Bakırköy Kadın Tutukevi'nde kalan mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen kadın mahkumların maske ve eldiven taktığı görüldü. Mahkumlar E-5 Kenarında bekleyen yakınları ile hasret giderdi.

"Çocuklarımı göreceğim inşallah iyilerdir"

Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen bir kadın mahkum: "Koğuşlarımız ilaçlanıyor. Temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Sıkı önlem var. Dışarı çıktığım için mutluyum. Çocuklarımı göreceğim inşallah iyilerdir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bakırköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı Haberler
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı
Haberler ›› Güncel ››Bakırköy Kadın Tutukevi'nden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Sincik ilçesinde 6 ailenin yaşadığı caddeye karantina - Haber 14:32: SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU'NDAKİ BAZI HÜKÜMLÜLER TAHLİYE EDİLDİ - Haber 14:32: BURSA Mustafakemalpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılacak - Haber 14:32: Minik ikizlerden "Evde kal" çağrısı - Haber 14:30: Vaka sayısı artan Kosova'da tedbirler sertleştirildi - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor