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BAKIRKÖY SAHİLİNDEKİ 65 YAŞ ÜSTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakırköy'de koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağın ardından vatandaşlar sahillere akın etti.

10.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:55
Bakırköy'de koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağın ardından vatandaşlar sahillere akın etti. Sahillere akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahillere akın etti. Bakırköy sahile gelen vatandaşlar, burada yürüyüş yapıp, çimenlerde dinlenerek vakit geçirdi. Vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye uydukları görüldü. Sahile gelen vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi.
BU MASKEYİ İLK DEFA TAKIYORUM
Oğluyla birlikte sahile yürüyüş yapmaya gelen 75 yaşındaki Ayşe Köklü, Virüs olduğu için çok mutsuz oldum. Mart ayından beri evde hapis olduk. Bu maskeyi ilk defa takıyorum. Evde olduğum için kullanmıyorum. Biraz gezelim dedik sahile geldik. Dışarı çıktığım için mutluyum. Oğlumla geldim dedi. BAKIRKÖY SAHİLİNDEKİ 65 YAŞ ÜSTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bakırköy, Güncel, Haber

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